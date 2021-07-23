ولاية هندية تعتزم إنتاج لقاح سبوتنيك V الروسي

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "India Today" بأن حكومة ولاية كيرالا الهندية تنوي توقيع اتفاقية مع روسيا حول نيتها لإنشاء مجمع لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في أراضيها.

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ونقلت الصحيفة عن تصريح لوزير الصناعة بولاية كيرالا، بي راجيف: "بدأت المباحثات منذ وقت بعيد، عندما شعرنا بنقص اللقاحات. وتجري حاليا المناقشات التمهيدية. ويبحث الجانبان الشروط. ويجري الأمين العام وممثلو المجال الصحي مباحثات مع الممثلين الروس وكبير المستشارين الروس والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. ويجب أن يتم توقيع الاتفاقية حول النية خلال الأيام الـ3 القادمة".



وأضاف أن الولاية قد خصصت نحو 4 هكتارات من الأراضي في حديقة "Life Science Park" العلمية بمدينة تيروفانانتابورام لتنفيذ هذا المشروع.



وكانت الهند قد صادقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في 12 أبريل الماضي. وتعد الهند اليوم مركزا صناعيا رئيسيا لإنتاج هذا اللقاح. وقد وقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفاقيات مع عدد من الشركات الصيدلانية الهندية حول إنتاج لقاح كورونا الروسي.

المصدر : روسيا اليوم