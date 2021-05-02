الأحد 02-05-2021
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الأحد، 02-05-2021 03:30 م

ولايتان أمريكيتان تواصلان مقاضاة الصين بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري- تواصل ولايتا ميسيسيبي وميزوري الأمريكيتان مساعي رفع الدعاوي القضائية ضد الصين لمحاسبتها على انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة مئات آلاف الأمريكيين، بحسب ما ذكرته شبكة"فوكس نيوز".
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وبحسب "فوكس نيوز"، رفعت ميسيسيبي وميزوري دعوتين قضائيتين ضد الصين أمام محكمة اتحادية في الأيام الأولى للوباء العام الماضي، في وقت كانت فيه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تلقي باللوم على الصين معتبرة إياها مصدر الوباء.

ويُعتقد أن الفيروس نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين، حيث رُصدت أول حالات إصابة بين البشر بمرض كوفيد-19، واتُهمت الدولة الشيوعية بالتقليل من خطورة الفيروس وتضليل العالم في الأيام الأولى للوباء، مما أدى إلى مواجهة المرض الصعب بدون أي استعدادات.

وحذر خبراء قانونيون من أن الشكاوى القضائية تواجه احتمالات طويلة الأمد، لأن الحكومات الأجنبية بشكل عام تُمنح حصانة من الدعاوى المحلية. لكن هذا لا يعني التخلي عن محاسبة العملاق الصيني.

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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