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الثلاثاء، 03-08-2021 08:31 ص

ووهان الصينية تعتزم فحص مواطنيها للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قال لي تاو وهو، مسؤول بحكومة مدينة ووهان وسط الصين إن المدينة، التي ظهر فيها فيروس كورونا في أواخر 2019، ستخضع كل سكانها لفحوص للتأكد من عدم إصابتهم بمرض كوفيد-19.

تأتي الإجراءات بعد أن سجلت المدينة ثلاث حالات عدوى محلية في البلاد ، وذلك في اليوم الثاني من الشهر الحالي.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 90 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 98 حالة قبلها بيوم.

وأوضحت اللجنة أن 61 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 55 إصابة محلية قبل يوم.

وسجلت 41 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض على أنها إصابات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93193 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

 

 




 

 


 

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