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السبت، 13-02-2021 11:06 ص

يونيسيف توقع مع فايزر اتفاقية توريد لقاحات كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة "يونيسيف" وقع على اتفاقية حول توريد لقاح "فايزر" ضد مرض "كوفيد-19".

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وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "وقعت اليونيسيف بالنيابة عن هيئة كوفاكس اتفاقية مع شركة فايزر حول لقاحات ضد "كوفيد -19"، وفي إطار هذه الاتفاقية، ستقوم "فايزر" بتوريد اللقاحات لمدة العام الجاري.


وأشار  المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه من المتوقع بدء التوريد في الربع الأول من العام الجاري.


وأوضح دوجاريك أنه من أجل الحصول على اللقاح، يجب على الدول أولاً تأكيد امتثالها الكامل للمتطلبات التي وضعتها "كوفاكس" و"فايزر".


يشار إلى أن "كوفاكس" هي ركيزة اللقاحات لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19: هو إطار عالمي رائد للتعاون يهدف إلى تسريع استحداث اختبارات كوفيد-19 وعلاجاته ولقاحاته وإنتاجه وإتاحته بشكل منصف.


هذا وحدّدت منظمة الصحة العالمية موعدا تقريبا لعملية توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا في الدول المتوقع استفادتها من آلية "كوفاكس" لعام 2021.

المنظمة كشفت عن أسماء أهم الدول المستفيدة من الآلية مؤكدة أن الأولوية للدول الفقيرة.


كما تجدر الإشارة إلى أن ممثلين عن كل من مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي، وشركة "أسترا زينيكا" وصندوق الاستثمارات المباشر الروسي وشركة "آر فارم" (ذات التقنية العالية لتصنيع الأدوية، وأحد أكبر شركات الأدوية في روسيا)، وقعوا في 21 كانون الأول/ديسمبر 2020، مذكرة تعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد. 


وتنص هذه المذكرة على التعاون في تطوير وتنفيذ برنامج بحث سريري لتقييم الاستخدام المشترك لأحد مكوني لقاح "سبوتنيك-في" وأحد مكونات لقاح "آزد 1222 " ، الذي طورته "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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