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الإثنين، 13-06-2022 08:29 ص

10 آلاف وفاة بكورونا خلال أسبوع عالمياً

كورونا عالم


الوكيل الإخباري - لم يتجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في العالم للأسبوع الثاني 3.1 مليون، فيما استمر معدل الوفيات في الانخفاض، حيث توفي 9.6 ألف شخص خلال أسبوع وهو الأدنى منذ ربيع 2020.

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واحتلت الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، المرتبة الأولى في حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، حيث سجلت خلال الأيام السبعة الماضية، حوالي 660 ألف حالة جديدة، بزيادة 60 ألف حالة عن الفترة المماثلة السابقة.
كما تم تسجيل موجة تفش جديدة في البرازيل، حيث تكشف السلطات الصحية أكثر من 40 ألف حالة إصابة جديدة يوميا.


وفي المكسيك تضاعف معدل الإصابة مقارنة بالأسبوع الماضي، وبلغ حوالي 6000 شخص يوميا.


وفي أوروبا، لا تزال أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، حيث تم اكتشاف حوالي 300 ألف شخص خلال أسبوع، وحسب وزارة الصحة تم تسجيل زيادة حادة في اليومين الماضيين وبدأ عدد المصابين مرة أخرى يتجاوز 70 ألف شخص يوميا.


وفي بريطانيا لأول مرة منذ مايو ، بدأ عدد الإصابات المكتشفة يوميا في الارتفاع مرة أخرى وتجاوز 10 آلاف مصاب يوميا.


وفي آسيا، لا يزال الوضع الأكثر صعوبة في كوريا الشمالية، حيث تم اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوائل شهر مايو.


ورغم أنه لا توجد إحصاءات دقيقة، أبلغت السلطات في كوريا الشمالية يوم السبت الماضي عن 42810 حالات إصابة جديدة بالحمى.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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