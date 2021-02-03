10 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 10 وفيات و670 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و739 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الكيلة في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، إنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية موزعة على النحو التالي: (رام الله والبيرة 2، جنين 2، طوباس 1)، وقطاع غزة 3 وفيات، وحالتا وفاة بمدينة القدس.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس (5)، الخليل (47)، بيت لحم (49)، رام الله والبيرة (83)، نابلس (33)، سلفيت (20)، طولكرم (18)، قلقيلية (11)، طوباس (7)، أريحا (4)، جنين (15)"، قطاع غزة (178)، مدينة القدس (200).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس (30)، الخليل (23)، بيت لحم (26)، رام الله والبيرة (64)، نابلس (32)، سلفيت (17)، طولكرم (31)، قلقيلية (2)، طوباس (21)، أريحا (2)، جنين (7)"، قطاع غزة (285)، مدينة القدس (199).



وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 53 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : وفا

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