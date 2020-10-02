10 وفيات و546 إصابة محلية بكورونا في المملكة

الوكيل الإخباري - سجلت المملكة اليوم الجمعة 10 وفيات و 546 إصابة محلية ، وفق الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن.
موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)
الجمعة 2 تشرين الأول 2020، آخر تحديث: 16:30
الإصابات والشفاء والفحوصات:
▪︎ سُجِّلت (549) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (546) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
▪︎ (408) في محافظة العاصمة عمّان.
▪︎ (72) في محافظة الزرقاء.
▪︎ (45) في محافظة البلقاء.
▪︎ (2) في محافظة إربد، منها حالة في لواء الرمثا.
▪︎ (4) في محافظة جرش.
▪︎ (5) في محافظة الكرك.
▪︎ (4) في محافظة المفرق.
▪︎ (4) في محافظة معان.
▪︎ (2) في محافظة عجلون.
▪︎ (3) حالات خارجيّة، واحدة منها بين القادمين من الخارج، و(2) لسائقي شاحنات من مركز حدود العمري.
▪︎ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (13650) حالة.
▪︎ سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (79) حالة.
▪︎ سُجّلت (177) حالة شفاء هذا اليوم، (13) في مستشفى الأمير حمزة، و(160) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(2) في مستشفى الملكة علياء، و(2) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
▪︎ تمّ إجراء (12153) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1250781) فحصاً.
إجراءات أخرى:
في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).