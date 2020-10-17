109 وفيات جديدة بكورونا في أوكرانيا

الوكيل الإخباري - أكد مجلس الأمن القومي الأوكراني ، تسجيل البلاد 6410 حالات إصابة جديدة بكوفيد -19 خلال الـ24 ساعة الماضية، في ارتفاع قياسي جديد مقارنة مع 5992 حالة سجلت يوم الجمعة.

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وأضاف المجلس، في بيان السبت "وفاة 109 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة، ليصل العدد الإجمالي إلى 5517 حالة وفاة" .

وزاد البيان :"تم تسجيل 6410 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ارتفاعا من العدد القياسي السابق المسجل يوم الجمعة والذي بلغ 5992 حالة، وفي المجمل تم تسجيل 293641 حالة إصابة في أوكرانيا".



وتجاوز العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا خمسة آلاف حالة في أكتوبر، مما دفع الحكومة الأوكرانية إلى تمديد إجراءات العزل العام حتى نهاية 2020.



المصدر: روسيا اليوم

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