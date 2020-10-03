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السبت، 03-10-2020 01:47 م

11 وفاة بفيروس كورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.4%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 8 وفيات (4 في محافظة نابلس، 2 محافظة رام الله والبيرة، 1 محافظة الخليل، 1 ضواحي القدس)، إضافة إلى 3 وفيات في مدينة القدس.

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وسجلت 198 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظات الشمالية و114 إصابة في المحافظات الجنوبية و94 إصابة في مدينة القدس.

 

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 403 حالة في المحافظات الشمالية، و95 حالات في المحافظات الجنوبية و65 في مدينة القدس.

 

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (28)، محافظة نابلس (14)، محافظة بيت لحم (40)، محافظة قلقيلية (11)، محافظة رام الله والبيرة (18)، جنين (40)، طوباس (1)، أريحا والأغوار (7)، سلفيت (3) ، طولكرم (33)، قطاع غزة (114)، ضواحي القدس (3)، مدينة القدس (94).

 

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (115)، محافظة جنين (21)، محافظة سلفيت (40)، ضواحي القدس (216)، محافظة نابلس (11)، مدينة القدس (65)، قطاع غزة (95).

 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.


 




 

 


 

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