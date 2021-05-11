11 وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 11 وفاة و386 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وقالت الوزارة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا بقطاع غزة، أنه تم إجراء 1378 فحصا مخبريا خلال الساعات الـ 24 الماضية وتعافي 350 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 105257 إصابة من بينها 7306 حالة نشطة و96984 حالة تعاف وإجمالي الوفيات 967 حالة وفاة.



وأضافت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 178 حالة وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة121 حالة.

المصدر: بترا