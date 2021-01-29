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الجمعة، 29-01-2021 07:26 م

575 إصابة جديدة

11 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

وفا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 11 وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و520 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية (نابلس 2، رام الله والبيرة 1، الخليل 1، جنين 3، طولكرم 1)، وقطاع غزة 3 وفيات.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس (15)، سلفيت (14)، بيت لحم (28)، نابلس (47)، رام الله والبيرة (44)، أريحا (6)، جنين (21)، طولكرم (11)، الخليل (27)، قلقيلية (5)"، وقطاع غزة (357).


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (12)، سلفيت (17)، بيت لحم (14)، نابلس (44)، رام الله والبيرة (45)، أريحا (0)، جنين (9)، طولكرم (32)، الخليل (46)، قلقيلية (10)"، قطاع غزة (282).


ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الكيلة وجود 64 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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