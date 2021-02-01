11 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 11 وفاة و586 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و768 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان



وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية " بيت لحم 1، طولكرم 1، ضواحي القدس 1، نابلس 1، رام الله والبيرة 2، جنين 1"، مدينة القدس 4.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (24)، بيت لحم (40)، طولكرم (18)، طوباس (12)، أريحا والأغوار (6)، ضواحي القدس (14)، نابلس (44)، الخليل (34)، رام الله والبيرة (55)، جنين (16)، قلقيلية (3)"، قطاع غزة (215)، مدينة القدس (105).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (13)، بيت لحم (33)، طولكرم (31)، طوباس (30)، أريحا (3)، ضواحي القدس (28)، نابلس (67)، الخليل (19)، رام الله والبيرة (63)، جنين (11)، قلقيلية (16)"، قطاع غزة (314)، مدينة القدس (140).



وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت الكيلة إلى وجود 54 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : وفا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





