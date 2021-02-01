الإثنين 01-02-2021
الوكيل الاخباري

الارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

وفاة البروفيسور الفلسطيني عبدالستار قاسم بكورونا

هجوم مسلح بمترو الأنفاق في بروكسل وأنباء عن وقوع إصابات

اجتماع لمناقشة ترتيبات عودة الطلبة إلى المدارس

تطورات بشأن دوام المدارس والجامعات بالاردن بعد تزايد إصابات كورونا

5.03%. نسبة الفحوصات الإيجابية اليوم

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

الحكومة توزع مساعدات على أسر اردنية

الملك يفتتح مبنى كلية سلاح الجو ومشروع الطاقة المتجددة - صور

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الرقاد والعلاوي

الإثنين، 01-02-2021 04:43 م

586 إصابة جديدة

11 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

كم
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 11 وفاة و586 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و768 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية " بيت لحم 1، طولكرم 1، ضواحي القدس 1، نابلس 1، رام الله والبيرة 2، جنين 1"، مدينة القدس 4.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (24)، بيت لحم (40)، طولكرم (18)، طوباس (12)، أريحا والأغوار (6)، ضواحي القدس (14)، نابلس (44)، الخليل (34)، رام الله والبيرة (55)، جنين (16)، قلقيلية (3)"،  قطاع غزة (215)، مدينة القدس (105). 


 وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (13)، بيت لحم (33)، طولكرم (31)، طوباس (30)، أريحا (3)، ضواحي القدس (28)، نابلس (67)، الخليل (19)، رام الله والبيرة (63)، جنين (11)، قلقيلية (16)"،  قطاع غزة (314)، مدينة القدس (140). 


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت الكيلة إلى وجود 54 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image601830e66e567

وفاة البروفيسور الفلسطيني عبدالستار قاسم بكورونا

اشتية

فلسطين : تحديد موعد الحصول على 50 ألف لقاح كورونا وبدء التطعيم

33d5170e7ebc799fd11468fcf2c62bf4

اللقاح أم الدواء؟ خبراء الصحة يكشفون خطأ 'مكلفا للأرواح'

نت

اليونان : لا نستبعد استخدام اللقاحين الروسي والصيني ضد كورونا

f2ef86f3-df0c-4ea9-a9b7-8789dd75e9f7

لماذا يصاب بعض الأشخاص بكورونا بعد اللقاح؟ العلماء يوضحون

thumbnail_image001

تونس .. إصابة 600 طفل أقل من عامين بكورونا

أخبار متعلقة
م

14 وفاة جديدة بكورونا في الضفة الغربية والقطاع

تونس

تونس .. وفيات كورونا اليومية تتجاوز 100 حالة لأول مرة

316694_5_1611308960

كندا تتخطى حاجز 731 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الوباء

تعبيرية

الصين: ارتفاع كبير في عدد الاصابات بكورونا يقلق المسؤولين

كورونا-9-1583496549

الإمارات: 5 وفيات و3453 إصابة جديدة بكورونا

171332_6_1601376068 (Custom)

وفيات كورونا عالميا تتجاوز حاجز المليونين