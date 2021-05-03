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الإثنين، 03-05-2021 02:32 م

565 إصابة

11 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

كوز
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 11 وفاة و565 إصابة جديدة بكورونا و779 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت الكيلة، في التقرير اليومي الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية: " طولكرم 1، نابلس 1، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 1، قلقيلية 1"، وتم تسجيل 6 وفيات في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 25، نابلس 81، جنين 38، طوباس 6، قلقيلية 7، ضواحي القدس 2، رام الله والبيرة 19، سلفيت 3، الخليل 9، بيت لحم 3، أريحا والأغوار 1"، قطاع غزة 371.


وأوضحت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات. وقد توزعت حسب التالي: "طولكرم 23، نابلس 202، جنين 23، طوباس 10، قلقيلية 26، ضواحي القدس 4، سلفيت 7، الخليل 10، بيت لحم 13، أريحا والأغوار3"، قطاع غزة 458.


ولفتت الكيلة إلى وجود 133 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  338 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 258,065، بينهم 186,040 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا

 

 




 

 


 

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