السبت 04-09-2021
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السبت، 04-09-2021 07:56 ص

11 وفاة وأكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا في مصر

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة يوم الجمعة.

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وتشير الأرقام المسجلة يوم الجمعة إلى ارتفاع في الإصابات مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 303 إصابات و12 وفاة.


وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 289353، من ضمنهم 240976 حالة تم شفاؤها و16766 حالة وفاة".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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