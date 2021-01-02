السبت 02-01-2021
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السبت، 02-01-2021 10:42 ص

11 وفاة و 704 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 11 وفاة و704 اصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع انه تم اجراء 1953 فحصا مخبريا وتسجيل 560 حالة تعاف جديدة من مصابي فيروس كورونا.


واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 41968 اصابة، منها 9816 حالة نشطة و 31766 حالة تعاف، فيما بلغ إجمالي الوفيات 386 وفاة.


واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 268 حالة واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 151 حالة.


 




 

 


 

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