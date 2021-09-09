11 وفاة و2483 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 وفاة، و2483 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1820 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن ست وفيات سجلت في قطاع غزة، و4 في نابلس، وحالة في قلقيلية.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 236، قلقيلية 92، نابلس 250، جنين 147، سلفيت 59، طوباس 27، ضواحي القدس 17، رام الله والبيرة 101، الخليل 29، بيت لحم 7، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 1512.



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 354، قلقيلية 125، نابلس 159، جنين 101، سلفيت 50، طوباس 35، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 72، الخليل 32، بيت لحم 4، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 878".



وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 70 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 170 مريضاً، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,185,157 بينهم 488,649 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا