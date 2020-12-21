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الإثنين، 21-12-2020 10:58 ص

11 وفاة و280 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 11 وفاة و280 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انه تم اجراء 1080 فحصا مخبريا، لافتة إلى تعافي 451 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.
واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 33874 اصابة من بينها 9700 حالة نشطة و23903 حالات شفاء و271 حالة وفاة.


واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 336 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 226 حالة.


 




 

 


 

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