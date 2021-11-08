الإثنين 08-11-2021
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الإثنين، 08-11-2021 02:43 م

1190 وفاة و39400 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 39400 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1190 حالويعود العدد الأكبر من الإصابات اليومية إلى العاصمة موسكو (4982 حالة)، تليها مقاطعة موسكو (3429 حالة) ومدينة بطرسبورغ ( حالة2597).

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وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة التي سجلتها روسيا منذ بداية تفشي الجائحة 8 ملايين و834495 إصابة، تعافى من الفيروس 7 ملايين و587560 شخصا، بينهم 25582 خلال اليوم الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 248004 حالة وفاة حتى الآن.

روسيا اليوم

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