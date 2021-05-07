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الجمعة، 07-05-2021 04:21 م

559 إصابة

12 وفاة جديدة بـكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 12 وفاة و559 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2148 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، أنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية: نابلس 2، طوباس 1، الخليل 2، وتم تسجيل 7 وفيات في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس 52، جنين 35، قلقيلية 6، طولكرم 12، رام الله والبيرة 22، طوباس 4، الخليل 22، بيت لحم 2، قطاع غزة 404.


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس 270، جنين 47، قلقيلية 15، طولكرم 29، رام الله والبيرة 39، طوباس 18، الخليل 20، بيت لحم 12، سلفيت 20، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 1511، مدينة القدس 164.


ولفتت إلى وجود 102 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة الغربية 237 مريضا، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 94.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، أوضحت وزيرة الصحة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 266,380 بينهم 193,720 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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