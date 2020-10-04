12 وفاة جديدة بكورونا في المملكة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر طبي مسؤول ، أن عدد وفيات فيروس كورونا في المملكة ، بلغ (12) وفاة ، بعد موجز أمس السبت ، حتى لحظة كتابة الخبر .
وبين المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه ما يزال حصر المستشفيات التي تمّت فيها الوفيات ، حيث أنها تنوعّت بين مستشفيات حكومية وخاصة، دون أن يذكر تفاصيل أعمارهم .
وأشار ، أنه يتم التعامل مع الوفيات ، ضمن البروتوكول الصحي المتبع .
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