الأحد 04-10-2020
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12 وفاة جديدة بكورونا في المملكة




الأحد، 04-10-2020 02:30 م

وفق مصدر طبي مطلع

12 وفاة جديدة بكورونا في المملكة

كم
تعبيرية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر طبي مسؤول ، أن عدد وفيات فيروس كورونا في المملكة ، بلغ (12) وفاة ، بعد موجز أمس السبت ، حتى لحظة كتابة الخبر .

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وبين المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه ما يزال حصر المستشفيات التي تمّت فيها الوفيات ، حيث أنها تنوعّت بين مستشفيات حكومية وخاصة، دون أن يذكر تفاصيل أعمارهم .

 

وأشار ، أنه يتم التعامل مع الوفيات ، ضمن البروتوكول الصحي المتبع .

 

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