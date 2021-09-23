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الخميس، 23-09-2021 01:38 م

12 وفاة و2083 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 12 وفاة، و2083 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2675 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (8) طولكرم (2)، جنين (1)، قلقيلية (1).


وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية (43)، طولكرم (80)، نابلس (102)، ضواحي القدس (27)، سلفيت (24)، جنين (78)، طوباس (9)، أريحا والأغوار (36)، رام الله والبيرة (100)، بيت لحم (20)، الخليل (30)، قطاع غزة (1534)، لافتة إلى أن تم إجراء 9103 فحوصات.


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية (72)، طولكرم (210)، نابلس (178)، ضواحي القدس (7)، سلفيت (76)، جنين (128)، طوباس (28)، أريحا والأغوار (4)، رام الله والبيرة (138)، بيت لحم (45)، الخليل (31)، قطاع غزة (1758).
وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.2%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 72 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 205 مصابين، بينهم 14 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,347,092، بينهم 654,315 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

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