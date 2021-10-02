السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

وزارة الدفاع التركية تعلن عن شحنة تبرعات للجيش اللبناني

عماوي: العنف ضد النساء ارتفع 33% خلال فترة الحجر

صرخة مدوية من متضرري العمارة المتصدعة في مخيم الحسين

مصر تكشف عن حجم صادراتها من الذهب

وفاة و5 إصابات بحادث تدهور في البلقاء

حدود جابر لـ الوكيل: من تقل أعمارهم عن 5 سنوات لا يخضعون لفحص كورونا

12 وفاة و679 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

البيطار: قطاع الاتصالات أساس التحوّل الرقمي وبحاجة لمزيد من التسهيلات

السفير الكوري يزور مهرجان جرش

تجارة الاردن: معرض الكتاب ساهم بتحريك قطاع النشر

السبت، 02-10-2021 01:20 م

12 وفاة و679 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

769a7a31-d6da-4b26-a54b-1fe3ee869e9d


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة لفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 12 وفاة، و679 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1773 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن 6 وفيات سجلت في قطاع غزة، و(2) في نابلس، و(2) في بيت لحم، و(1) في أريحا والأغوار، و(1) في طولكرم.

اضافة اعلان


وأضافت ان الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 21، ضواحي القدس 5، جنين 32، أريحا والأغوار 11، بيت لحم 18، طوباس 5، نابلس 30، الخليل 10، سلفيت 5، رام الله والبيرة 32، قلقيلة 3، قطاع غزة 552، لافتة إلى أنه تم إجراء 3463 فحصا.


وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 201، ضواحي القدس 21، جنين 76، أريحا والأغوار 30، بيت لحم 19، طوباس 6، نابلس 95، الخليل 32، سلفيت 37، رام الله والبيرة 123، قلقيلة 28، قطاع غزة 1105.


ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


وأكدت الكيلة وجود 66 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 179 مصابا.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_a02ce08968740cae7b3e163b335537eb

الصحة الفلسطينية: نعيش ضمن حالة وبائية معقدة

صين

ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا في الصين

6157ce6b4236041691005abd

الاردن الثالث عربيا.. إصابات كورونا العالمية تتجاوز 234.24 مليون

6157d4674c59b745334dfb8f

كورونا يحصد أرواح أكثر من 700 ألف شخص في الولايات المتحدة

1-1360552

المكسيك تسجل 7388 إصابة جديدة بكورونا و471 وفاة

مصر

مصر تسجل 745 إصابة و36 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
منت

22 وفاة و1340 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

3d07e36e-cd52-4f6f-a3b4-7b63a55b8055

18 وفاة و1461 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

f1034986-eea8-4081-b197-1b3287bcd1ae

17 وفاة و1606 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

477e4f99-04fa-4a7b-8b09-b11b67ef3eec

17 وفاة و1703 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

cc0e8745-8dda-46e1-a464-90ce04b8b3cd

21 وفاة و2200 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

نت

7 وفيات و1069 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين