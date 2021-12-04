السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

101 مليون دولار صادرات إربد في شهر تشرين الثاني الماضي

تعميم من وزارة الاوقاف على مساجد المملكة

المهندسين الزراعيين تحدد موعد إجراء انتخاباتها

البلبيسي : برنامـج التطعيـم الوطنـي يعتبـر مـن أهـم برامـج الرعايـة الصحيـة الأوليـة

إصابات كورونا في إربد الأعلى في الأردن اليوم السبت

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الهدايات والزيود والنعيرات وفخيذة

36.5 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم السبت

28 وفاة و 2976 إصابة كورونا في الاردن اليوم

ألمانيا تصنف الأردن منطقة عالية الخطورة بما يتعلق بكورونا

السبت، 04-12-2021 03:17 م

1215 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

61ab39c44236041e324eb4df


الوكيل الإخباري-سجلت روسيا اليوم السبت 1215 حالة وفاة و32974 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما كانت حصيلة اليوم السابق 1217 وفاة و32930 إصابة.

اضافة اعلان


بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 ملايين و769011 حالة، منها 280072 وفاة، حسب آخر تحديث لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.
وبلغ مجموع المتعافين 8 ملايين 471813 بعد تماثل 35182 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.


ورصدت العاصمة موسكو 3356 إصابة و93 وفاة جديدة اليوم مقابل 3304 إصابة و95 وفاة أمس الجمعة.


وفي مقاطعة موسكو واصل معدل الإصابات اليومية ارتفاعه ليبلغ 2075 اليوم مقارنة مع 1813 أمس، مع زيادة عدد الوفيات اليومية من 54 إلى 55.


وشهدت مدينة بطرسبورغ تراجعا طفيفا في المؤشرات الوبائية، حيث تم تسجيل 2528 إصابة و57 وفاة خلال اليوم الماضي، مقارنة مع 2609 إصابات و60 وفاة أمس الجمعة.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية : خصائص أوميكرون ما زالت غير معروفة

2adb092b-1726-4e56-a0dd-30056756ddae

'أوميكرون' مشكلة لاحقة.. هناك متحور أكثر خطورة حاليا

1-02

حيلته فشلت .. إيطالي حاول الحصول على لقاح كورونا في ذراع اصطناعية

db76bb04-d0a7-4536-8491-15b193ec0bf6

لغز كبير.. كيف تختلف خصائص أوميكرون الوراثية عن تحورات كورونا السابقة؟

Coronavirus-research2

البرازيل .. فتح تحقيق بسبب تصريحات حول صلة لقاحات كورونا بـالإيدز

59955036_303

أين ظهر كورونا أوميكرون بداية؟ تصريح لبوتسوانا يخلط الأوراق

أخبار متعلقة
8017421_1600159222

1221 وفاة و33.3 ألف إصابة بكورونا في روسيا

19_2021-637595563276563895-656

ارتفاع قياسي في عدد الوفيات بكورونا في روسيا

154-222218-corona-injuries-britain-week_700x400

929 إصابة و54 وفاة بفيروس كورونا في مصر

1-1337876

تراجع الإصابات اليومية بكورونا في روسيا

6003dbee41797

4 وفيات و115 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

روسيااا

روسيا: أكبر حصيلة من إصابات ووفيات كورونا منذ بداية الجائحة