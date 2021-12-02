الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 01:50 م

1221 وفاة و33.3 ألف إصابة بكورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري-أعلنت روسيا تسجيل 1221 حالة وفاة و33389 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1226 وفاة و32837 إصابة خلال اليوم السابق.

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بذلك ارتفعت حصيلة حالات كورونا في البلاد إلى 9 ملايين و703107 حالات، منها 277640 حالة وفاة، حسب آخر بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.


وذكر المركز أن 35185 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 8 ملايين و400117 شخصا.


وسجلت العاصمة موسكو 3805 إصابات في قفزة كبيرة مقارنة مع اليوم السابق (2757 حالة)، و92 حالة وفاة جديدة مقابل 94 أمس.


وبخلاف العاصمة، شهدت مقاطعة موسكو انخفاضا في الإصابات اليومية من 2008 أمس إلى 1475 اليوم، مع زيادة طفيفة بالوفيات من 47 إلى 51 حالة.
وفي مدينة بطرسبورغ زاد عدد الإصابات اليومية إلى 2623 حالة بعدما كان 2419 أمس الأربعاء، في حين تم رصد 57 حالة وفاة جديدة بكورونا اليوم مقابل 57 حالة أمس.

روسيا اليوم

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