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السبت، 21-05-2022 10:33 ص

126 غرامة بشأن حفلات الحكومة البريطانية خلال فترة إغلاق كورونا

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الوكيل الإخباري - قالت الشرطة البريطانية إنها أنهت تحقيقها المتعلق بإقامة حفلات في مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون في داوننغ ستريت خلال فترة الإغلاق التي فرضت لمكافحة كورونا.

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وأكدت الشرطة أنها أصدرت إجمالي 126 غرامة، ومن بين الذين غرموا، 53 رجلا و73 امرأة، وفرضت أكثر من غرامة على بعض الأشخاص.

 

وفرضت غرامة على جونسون ووزير المالية ريشي سوناك الشهر الماضي بسبب تجمع في مكتب رئيس الوزراء للاحتفال بعيد ميلاده السادس والخمسين في يونيو 2020 عندما كان الاختلاط الاجتماعي محظورا.

 

وقال داونينغ ستريت إن بوريس جونسون لن يواجه أي إجراءات أخرى، كما تلقت زوجته كاري جونسون تأكيدا على أنها لن تواجه أي إجراء آخر.

وأفادت الشرطة بأن الغرامات متعلقة بثمانية تواريخ أقيمت فيها أحداث في داوننغ ستريت ومكاتب حكومية أخرى في الفترة بين مايو 2020 وأبريل 2021 عندما كانت إجراءات الإغلاق سارية لمنع انتشار فيروس كورونا.

 


روسيا اليوم 

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