128 وفاة و6740 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأحد أنها سجلت 128حالة وفاة و6740 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 241034، بينما سجلت البلاد مليونين و854992 إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.



وأعلنت المكسيك يوم السبت تسجيل 18809 إصابات جديدة بفيروس كورونا و450 حالة وفاة.



وقالت الحكومة في البلاد إن العدد الحقيقي للحالات من المرجح أن يكون أعلى بكثير.

وتشير بيانات منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60٪ على الأقل من الرقم المؤكد.

المصدر : روسيا اليوم