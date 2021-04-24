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13 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

السبت، 24-04-2021 02:33 م

1139 إصابة

13 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

وفاة
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 13 وفاة، و1139 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1545 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 6 وفيات في الضفة: "قلقيلية 1، نابلس 1، الخليل 3، سلفيت 1"، في قطاع غزة 7 وفيات. 


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 13، طوباس 8، نابلس 97، الخليل 8، ضواحي القدس 3، طولكرم 28، رام الله والبيرة 73، جنين 25، سلفيت 3، أريحا والأغوار 1، بيت لحم 8"، قطاع غزة 872.


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 49، نابلس 136، الخليل 69، ضواحي القدس 80، طولكرم 17، رام الله والبيرة 36، جنين 104، سلفيت 10، أريحا والأغوار 9، بيت لحم 20"، قطاع غزة 1015.


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 153 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 438 مصابا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 169.960، بينهم 43.533 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا

 




 

 


 

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