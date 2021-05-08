13 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 13 وفاة، و491 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2005 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 4 وفيات في الضفة: "نابلس 1، الخليل 2، بيت لحم 1"، وتم تسجيل 9 وفيات في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 49، سلفيت 4، ضواحي القدس 2، الخليل 4، قلقيلية 3، طولكرم 9، جنين 8، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 10، طوباس 1، بيت لحم 2"، قطاع غزة 398.



وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 119، سلفيت 3، ضواحي القدس 2، الخليل 50، قلقيلية 0، طولكرم 109، جنين 51، أريحا والأغوار 3، رام الله والبيرة 0، طوباس 15، بيت لحم 10"، قطاع غزة 1643.



وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت إلى وجود 87 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 201 مريض.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 266,472 بينهم 193,787 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا