14 وفاة بكورونا في الجزائر و84 في المغرب

الوكيل الاخباري -

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سجلت الجزائر اليوم الاثنين، 14 وفاة و642 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 288 حالة شفاء من المرض.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن لجنة رصد ومتابعة كورونا، أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 2062 وفاة، و62693 إصابة، في حين وصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 42325 حالة.وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 84 وفاة و3170 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحة المغربية ونقلتها وكالة المغربي العربي للأنباء، فإن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس وصل إلى 4356 وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 259951، في حين بلغ عدد المتعافين 212905.