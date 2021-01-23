السبت 23-01-2021
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السبت، 23-01-2021 03:40 م

467 إصابة جديدة

14 وفاة جديدة بكورونا في الضفة الغربية والقطاع

م
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزير الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات  1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة بالضفة الغربية، في كل من: ضواحي القدس 1، جنين 2، الخليل 2، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 1، طوباس 1، وفي قطاع غزة 6 وفيات. 

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 467 إصابة، سجلت على النحو التالي: طولكرم (22)، سلفيت (9)، ضواحي القدس (17)، جنين (18)، نابلس (31)، رام الله والبيرة (55)، بيت لحم (11)، الخليل (13)، أريحا والأغوار (1)، قلقيلية (3)، طوباس (1)، وفي قطاع غزة (268).

وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: طولكرم (38)، سلفيت (33)، ضواحي القدس (0)، جنين (50)، نابلس (107)، رام الله والبيرة (26)، بيت لحم (32)، الخليل (41)، أريحا والأغوار (5)، قلقيلية (0)، طوباس (9)، وفي قطاع غزة (345).

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المصدر : دنيا الوطن 

 

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