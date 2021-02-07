14 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 14 وفاة و824 إصابة جديدة بفيروس "كوورنا" و528 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان



وأوضحت الكيلة ، في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية (الخليل 2، بيت لحم 1، جنين 1، ضواحي القدس 2، طوباس 1، طولكرم 1، نابلس 1، مدينة القدس 3 وفيات)، إضافة إلى حالتي وفاة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: أريحا (17)، ضواحي القدس (38)، قلقيلية (15)، الخليل (66)، سلفيت (35)، نابلس (57)، طولكرم (19)، بيت لحم (29)، رام الله والبيرة (122)، طوباس (10)، جنين (20)، قطاع غزة (144)، مدينة القدس (252).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: أريحا (9)، ضواحي القدس (0)، قلقيلية (14)، الخليل (23)، سلفيت (21)، نابلس (49)، طولكرم (20)، بيت لحم (19)، رام الله والبيرة (52)، طوباس (6)، جنين (32)"، قطاع غزة (214)، مدينة القدس (69).



ولفتت الكيلة إلى وجود 64 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

المصدر : وفا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





