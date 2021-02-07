الأحد 07-02-2021
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الأحد، 07-02-2021 04:42 م

824 إصابة جديدة

14 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

كو
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 14 وفاة و824 إصابة جديدة بفيروس "كوورنا" و528 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة ، في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية (الخليل 2، بيت لحم 1، جنين 1، ضواحي القدس 2، طوباس 1، طولكرم 1، نابلس 1، مدينة القدس 3 وفيات)، إضافة إلى حالتي وفاة في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: أريحا (17)، ضواحي القدس (38)، قلقيلية (15)، الخليل (66)، سلفيت (35)، نابلس (57)، طولكرم (19)، بيت لحم (29)، رام الله والبيرة (122)، طوباس (10)، جنين (20)، قطاع غزة (144)، مدينة القدس (252).


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: أريحا (9)، ضواحي القدس (0)، قلقيلية (14)، الخليل (23)، سلفيت (21)، نابلس (49)، طولكرم (20)، بيت لحم (19)، رام الله والبيرة (52)، طوباس (6)، جنين (32)"، قطاع غزة (214)، مدينة القدس (69).


ولفتت الكيلة إلى وجود 64 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

المصدر : وفا 

 

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