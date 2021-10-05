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الثلاثاء، 05-10-2021 03:32 م

14 وفاة و1278 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 وفاة و1278 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1701 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وسجلت 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وفي نابلس 3، وطولكرم 2، والخليل 1.


وأشارت الوزيرة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "أريحا والأغوار 25، سلفيت 11، طوباس 12، بيت لحم 28، طولكرم 22، جنين 34، رام الله والبيرة 51، ضواحي القدس 10، نابلس 36، الخليل 30، قلقيلية 1، قطاع غزة 1018".


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "أريحا والأغوار 12، سلفيت 10، طوباس 12، بيت لحم 14، طولكرم 209، جنين 64، رام الله والبيرة 79، ضواحي القدس 26، نابلس 157، الخليل 40، قلقيلية 22، قطاع غزة 1056".


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 71 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 184 مريضا، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وحول حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا، بينت أن إجمالي عدد المطعمين جزئياً (جرعة واحدة) بلغ 1,085,043، منهم 778,867 في الضفة الغربية، و306,176 بقطاع غزة.
وبينت أن1,146,311 شخصا تلقوا (الجرعتين + متلقو لقاح سبوتنيك لايت)، منهم 857,662 في الضفة الغربية، و288,649 في قطاع غزة.
وبينت أن 2336 تلقوا 3 جرعات من اللقاح المضاد للفيروس.

 

المصدر : وفا 

 

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