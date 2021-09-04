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السبت، 04-09-2021 01:39 م

14 وفاة و1585 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 14 وفاة و1585 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1080 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (9) طولكرم (3)، جنين (1)، نابلس (1).


وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (121)، قلقيلية (47)، نابلس (193)، سلفيت (42)، جنين (76)، رام الله والبيرة (53)، طوباس (8)، أريحا والأغوار (5)، ضواحي القدس (6)، بيت لحم (8)، الخليل (8)، قطاع غزة (1018)، لافتة إلى انه تم إجراء 6842 فحصا.


وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (136)، قلقيلية (45)، نابلس (169)، سلفيت (28)، جنين (64)، رام الله والبيرة (59)، طوباس (25)، أريحا والأغوار (1)، ضواحي القدس (3)، بيت لحم (6)، الخليل (44)، قطاع غزة (500).


وتابعت ان نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7%، ونسبة الوفيات 1,0% من مجمل الإصابات.
ولفتت إلى وجود 52 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 149 مصابا، بينهم 8 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,087,037، بينهم 466,348 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

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