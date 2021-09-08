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الأربعاء، 08-09-2021 01:50 م

14 وفاة و2645 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 14 وفاة و2645 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1612 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، اليوم الأربعاء، أن حالات الوفاة سجلت في قطاع غزة وجنين ورام الله والبيرة، وسلفيت، وطولكرم، وقلقيلية.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 266، سلفيت 71، جنين 186، نابلس 252، قلقيلية 63، رام الله والبيرة 127، طوباس 20، ضواحي القدس 10، أريحا والأغوار 7، الخليل 32، بيت لحم 7، قطاع غزة 1604".


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 180، سلفيت 72، جنين 111، نابلس 259، قلقيلية 59، رام الله والبيرة 45، طوباس 34، ضواحي القدس 5، أريحا والأغوار 5، الخليل 45، بيت لحم 8، قطاع غزة 789".


ولفتت إلى وجود 67 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 160 مريضاً، بينهم 13 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,168,458، بينهم 482,591 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا

 

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