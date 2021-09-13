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الإثنين، 13-09-2021 01:39 م

14 وفاة و2699 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 14 حالة وفاة و2699 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1456 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات سجلت في قطاع غزة، وطولكرم، ونابلس، وسلفيت.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 201، قلقيلية 86، جنين 104، نابلس 230، طوباس 22، رام الله والبيرة 166، سلفيت 38، ضواحي القدس 16، أريحا والأغوار 16، بيت لحم 9، الخليل 22، مدينة القدس 352، قطاع غزة 1437".


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 162، قلقيلية 87، جنين 91، نابلس 189، طوباس 9، رام الله والبيرة 145، سلفيت 102، ضواحي القدس 6، أريحا والأغوار 9، بيت لحم 0، الخليل 7، مدينة القدس 71، قطاع غزة 587".


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 73 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 172 مريضا، بينهم 15 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,226,283 بينهم 506,739 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

 

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