140 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 12، طولكرم 7، قلقيلية 2، طوباس 1، رام الله والبيرة 13، نابلس 8، سلفيت 1، بيت لحم 3، الخليل 5، قطاع غزة 88.



وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 10، طولكرم 3، الخليل 2، قطاع غزة 12".



ولفتت إلى وجود 13 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 21 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 601,453 بينهم 420,641 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا