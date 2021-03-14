الأحد 14-03-2021
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الأحد، 14-03-2021 02:02 م

2142 إصابة

15 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 15 وفاة و2142 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2169 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في وقت تم فيه اجراء 9623 فحصا.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية: الخليل 1، بيت لحم 2، جنين 1، سلفيت 1، قلقيلية 2، نابلس 5، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس.


ولفتت الكيلة إلى وجود 177 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 49 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وأشارت الى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 426، نابلس 366، قلقيلية 72، طولكرم 183، بيت لحم 145، جنين 131، سلفيت 69، رام الله والبيرة 285، طوباس 40، ضواحي القدس 56، أريحا والأغوار 25"، قطاع غزة 70، مدينة القدس 274. 


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 403، نابلس 162، قلقيلية 124، طولكرم 65، بيت لحم 181، جنين 54، سلفيت 88، رام الله والبيرة 428، طوباس 46، ضواحي القدس 92، أريحا والأغوار 48"، قطاع غزة 100، مدينة القدس 378، لافتة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

المصدر : وفا

 

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