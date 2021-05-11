الثلاثاء 11-05-2021
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الثلاثاء، 11-05-2021 02:20 م

528 إصابة

15 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 وفاة و528 إصابة جديدة بكورونا و717 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 4 وفيات في الضفة الغربية: "جنين 1، رام الله والبيرة 2، نابلس 1"، وتم تسجيل 11 وفاة في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: "طوباس 4، طولكرم 13، نابلس 50، جنين 22، قلقيلية 4، سلفيت 4، رام الله والبيرة 24، الخليل 14، بيت لحم 5، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 386".


وأضافت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: "طوباس 5، طولكرم 161، نابلس 76، جنين 39، قلقيلية 5، سلفيت 18، رام الله والبيرة 18، الخليل 37، بيت لحم 15، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 350".


ولفتت الكيلة ، إلى وجود 75 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  170 مريضاً.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 271344 بينهم 195156 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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