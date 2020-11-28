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السبت، 28-11-2020 01:04 م

15 وفاة و1461 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 15 حالة وفاة، و1461 إصابة جديدة بكورونا، و984 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم السبت، انه تم تسجيل 11 حالة وفاة في الضفة الغربية: بيت لحم (1)، والخليل (1)، وجنين (4)، وطولكرم (1)، ونابلس (3)، وقلقيلية (1)" و4 حالات وفاة في قطاع غزة.


وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (108)، جنين (68)، نابلس (58)، طولكرم (21)، رام الله والبيرة (107)، طوباس (1)، سلفيت (28)، بيت لحم (313)، قطاع غزة (280).


وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
وأضافت، أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (72)، نابلس (135)، بيت لحم (70)، قلقيلية (23)، رام الله والبيرة (72)، جنين (97)، أريحا والأغوار (4)، سلفيت (39)، طولكرم (61)، طوباس (44)، ضواحي القدس (17)، قطاع غزة (827).


 




 

 


 

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