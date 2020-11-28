15 وفاة و1461 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 15 حالة وفاة، و1461 إصابة جديدة بكورونا، و984 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان



وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم السبت، انه تم تسجيل 11 حالة وفاة في الضفة الغربية: بيت لحم (1)، والخليل (1)، وجنين (4)، وطولكرم (1)، ونابلس (3)، وقلقيلية (1)" و4 حالات وفاة في قطاع غزة.



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (108)، جنين (68)، نابلس (58)، طولكرم (21)، رام الله والبيرة (107)، طوباس (1)، سلفيت (28)، بيت لحم (313)، قطاع غزة (280).



وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت، أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (72)، نابلس (135)، بيت لحم (70)، قلقيلية (23)، رام الله والبيرة (72)، جنين (97)، أريحا والأغوار (4)، سلفيت (39)، طولكرم (61)، طوباس (44)، ضواحي القدس (17)، قطاع غزة (827).



