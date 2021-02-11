الخميس 11-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تحديث جديد للعاصفة الثلجية التي ستؤثر على المملكة

الصحة تطرح عطاءً لشراء مطاعيم كورونا

أمين عمان يصدر قرارات لمواجهة كورونا في الأمانة

التعليم العالي لـ الوكيل : هذه السيناريوهات لدوام الجامعات

أمانة عمان لـ الوكيل : الاعتداء على مرافق مشروع الباص السريع مرفوض تماماً

الصحة لـ الوكيل : لا قرار بإلزامية أخذ لقاح كورونا

وزير الصحة : ندرس القرارات بجدية بعد ارتفاع إصابات كورونا

العقبة .. حريق منزل و4 إصابات

أسعار الذهب الخميس 11/2/2021

فصل الكهرباء عن مناطق بإربد الجمعة

الخميس، 11-02-2021 02:08 م

152 مليون شخص حول العالم تلقوا لقاح كورونا

GettyImages-1248797862-scaled


الوكيل الاخباري - قالت وكالة بلومبرغ إن أكثر من 152 مليون شخص تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا حول العالم.

اضافة اعلان

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا 107 ملايين؛ فيما تخطى عدد الوفيات 2.35 مليون شخص.

وفي سياق متصل أوصت لجنة منظمة الصحة العالمية بلقاح AstraZeneca Plc لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، مما يمهد الطريق لتسريع التطعيم في البلدان النامية.

ووافقت المكسيك على الاستخدام الطارئ للقاحين صينيين، فيما ضمت ماليزيا غير المواطنين إلى حملة التطعيم المجانية.


وبقيت الحالات الجديدة في الولايات المتحدة أقل من 100000 لليوم الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ الأسبوع الثاني من نوفمبر.

 

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قال الأسبوع الجاري، إن أكثر من 90% من الدول التي تعطي اللقاحات لسكانها في الوقت الراهن هي بلدان غنية، و75% من الجرعات التي أُعطيت للناس، والبالغ عددها 130 مليون جرعة، تم توزيعها في 10 بلدان فقط.


وأضاف نقلاً عن الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، أن 130 دولة، يقطن بها 2.5 مليار شخص، لم تعطِ بعد أي جرعة من اللقاح لسكانها.


وأوضح المسؤول الأممي أن الكثير من الدول تواجه صعوبات أيضا في تأمين الموارد لإجراء الاختبارات وتوفير أدوات الحماية الشخصية والأكسجين والأدوية.


وأشار إلى أن إنشاء مُسرع إتاحة أدوات مكافحة كـوفيد-19 ومرفقها المعروف باسم كوفاكس (المعني بالإتاحة العادلة للقاحات)، يهدف إلى تعزيز الإنصاف، ولكنه قال إن هذا الهدف يتعرض للتهديد يوما بعد الآخر.

 

 

 

 

المصدر : العربية



 




 

 


 

إقرأ ايضا
كم

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

GettyImages-1229877394-e1606896356779

اليابان تكشف عن سبب تخليها عن ملايين الجرعات من لقاح فايزر

19025277_10154755738861317_812821608804173797_o

جونسون: تم تطعيم أكثر من 13 مليون بريطاني حتى الآن

6024f0164c59b7458f7ecf7c

ميركل : إغلاق ألمانيا لن يستمر يوما أكثر من اللازم

مليون

الأرجنتين تتجاوز مستوى مليوني إصابة بكورونا

كورونا-لبنان-846x485

كبرى خطوط الطيران الكندية تسرح 1500 من موظفيها بسبب كورونا

أخبار متعلقة
645695.1595138190.b

الصحة العالمية تسجل انخفاضا في انتشار فيروس كورونا

200324-coronavirus-test-new-york-ew-151p_0c89bd0ee18182bf32c2dfc3344ee253

الصحة العالمية تتحدث عن اقتراب المرحلة القاتمة لكورونا

3000

لبنان.. أسرة المستشفيات مشغولة بشكل شبه كامل جراء تفشي كورونا

6008cacf4c59b7638f48df74

منظمة الصحة العالمية توضح حول تسجيل وفيات بعد تلقي اللقاح

7W3D3UPXLFGUTFD43IKMAFCYVE

اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية مع انتشار نسخ متحورة من فيروس كورونا

np_file_63022

منظمة الصحة: العام الثاني لكورونا قد يكون أشد من الأول