152 مليون شخص حول العالم تلقوا لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - قالت وكالة بلومبرغ إن أكثر من 152 مليون شخص تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا حول العالم.

اضافة اعلان



وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا 107 ملايين؛ فيما تخطى عدد الوفيات 2.35 مليون شخص.



وفي سياق متصل أوصت لجنة منظمة الصحة العالمية بلقاح AstraZeneca Plc لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، مما يمهد الطريق لتسريع التطعيم في البلدان النامية.



ووافقت المكسيك على الاستخدام الطارئ للقاحين صينيين، فيما ضمت ماليزيا غير المواطنين إلى حملة التطعيم المجانية.



وبقيت الحالات الجديدة في الولايات المتحدة أقل من 100000 لليوم الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ الأسبوع الثاني من نوفمبر.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قال الأسبوع الجاري، إن أكثر من 90% من الدول التي تعطي اللقاحات لسكانها في الوقت الراهن هي بلدان غنية، و75% من الجرعات التي أُعطيت للناس، والبالغ عددها 130 مليون جرعة، تم توزيعها في 10 بلدان فقط.



وأضاف نقلاً عن الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، أن 130 دولة، يقطن بها 2.5 مليار شخص، لم تعطِ بعد أي جرعة من اللقاح لسكانها.



وأوضح المسؤول الأممي أن الكثير من الدول تواجه صعوبات أيضا في تأمين الموارد لإجراء الاختبارات وتوفير أدوات الحماية الشخصية والأكسجين والأدوية.



وأشار إلى أن إنشاء مُسرع إتاحة أدوات مكافحة كـوفيد-19 ومرفقها المعروف باسم كوفاكس (المعني بالإتاحة العادلة للقاحات)، يهدف إلى تعزيز الإنصاف، ولكنه قال إن هذا الهدف يتعرض للتهديد يوما بعد الآخر.

المصدر : العربية



