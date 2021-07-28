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الأربعاء، 28-07-2021 03:35 م

159 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و92 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 15، طوباس 2، أريحا والأغوار 2، طولكرم 3، نابلس 6، الخليل 6، رام الله والبيرة 5، بيت لحم 1، قطاع غزة 119".
وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 9، طوباس 1، الخليل 7، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 74".


ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وبينت الكيلة وجود 10 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  15 مريضاً، بينهم مريض واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 582,721 بينهم 412,136 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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