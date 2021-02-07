16% من سكان العالم يحتكرون 60% من لقاحات كورونا

الوكيل الاخباري -

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أشارت أحدث بيانات لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إلى أن 60 بالمئة من اللقاحات التي يجري تصنيعها حالياً اشترتها البلدان الغنيّة التي لا يزيد عدد سكانها عن 16 في المائة من مجموع سكان العالم.وحذر المدير العام لمنظمة لصحة العالمية تادروس أدحانوم غيبريسوس في مقال له في مجلة "السياسة الخارجية"، من أن الأعداد المتزايدة للقاحات التي جرى تطويرها وتصنيعها، غير كافية لتغطية الاحتياجات العالمية. وأكد غيبريسوس أن الإنجاز العلمي والسرعة الكبيرة في إنتاج اللقاحات ما كانت لتجري لولا التعاون الدولي العلمي والمتبادل وهذا يؤكد أن اللقاح لا يحمل هوية معينة.