الأربعاء 25-11-2020
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الأربعاء، 25-11-2020 08:50 م

16 وفاة بكورونا في لبنان و14 بالسعودية

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 14 وفاة و326 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الصحة، أن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في البلاد ارتفع إلى 5825 وفاة، و356067 إصابة، في حين وصل عدد المتعافين إلى 344787 شخصاً.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 16 وفاة جديدة ناجمة على الإصابة بالفيروس المستجد (كوفيد-19).

كذلك أعلنت الوزارة اللبنانية تسجيل 1636 إصابة، لترتفع حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 120300 مصاب.
 

 




 

 


 

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