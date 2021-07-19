الإثنين 19-07-2021
الوكيل الاخباري

السعودية تشترط على مواطنيها أخذ جرعتي اللقاح للسفر خارجها

الصناعة والتجارة : حركة تسوق نشطة في معان

الوزير الأسبق هاشم الدباس في ذمة الله

سبعيني تقدم لامتحان الثانوية العامة في الكرك

بالصور.. كسوة العيد للكعبة المشرفة

الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات صباح اليوم

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في هجوم إرهابي بالعراق

وفيات الاثنين 19/7/2021

بعد استغاثة تونس لسد عجز الأكسجين.. عدة دول تستجيب لندائها

استقرار في أسعار الألبسة والأحذية بالسوق المحلية

الإثنين، 19-07-2021 08:00 ص

16 وفاة جديدة بكورونا في المغرب

60f474fa4236043cdb5c23f4


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 16 وفاة و2144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي وفيات الفيروس في البلاد وصل إلى 9450، فيما عدد الإصابات 557632.


وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن 7 وفيات و2853 إصابة بالفيروس.
وحصل المغرب السبت على مليوني جرعة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصيني، كما من المتوقع أن يتسلم الأسبوع المقبل مليوني جرعة أخرى.


وأعلنت السلطات مطلع هذا الشهر أنه سيتم إنتاج خمسة ملايين جرعة شهريا من لقاح "سينوفارم" بالشراكة مع المجموعة الصينية المنتجة.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا متحور

للوقاية منه.. 3 أشياء يجب أن تعرفها عن متحور دلتا

72021118517433003747

السعودية تشترط على مواطنيها أخذ جرعتي اللقاح للسفر خارجها

كمامة

احذر.. الكمامة القماشية لا تحمي من عدوى كورونا

1-1360552

المكسيك .. 91 وفاة جديدة بكورونا

w

الصحة المصرية تتوقع اندلاع موجة رابعة من جائحة كورونا

7202118141322294052739

دول عربية وأجنبية تلبي نداء استغاثة تونسي لسد عجز الأكسجين

أخبار متعلقة
w

العراق يتجه إلى الإغلاق الشامل إثر تصاعد إصابات كورونا

w

روسيا: اتفاق لإنتاج 300 مليون جرعة سبوتنيك في الهند

3574207

المغرب يسجل 657 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا

مرض

الهند .. تراجع في معدل إصابات ووفيات كورونا

لقاح كورونا

بريطانيا: إعطاء نحو 80 مليون جرعة من لقاحات كورونا

0ab580cc-7df6-4c66-8c35-b1e7904ae616

دراسة تحدد أعراض لكورونا تصيب متلقي اللقاح