الثلاثاء 30-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الأمانة: 82 انذارا لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية

بلدية الأزرق توفر 10 أجهزة أكسجين لمساعدة مرضى كورونا

وزير الأشغال يتفقد صيانة الطرق في لواء ناعور

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الفايز وأبو قديس والمراشدة وشفيع

الملك يطلع على منتوجات مبادرة الشباب الإنتاجية

ترجيح بدء تخفيف إجراءات الحكومة وحظر التجول في هذا الموعد

شرط للراغبين بالاستفادة من الحوافز الحكومية التي سيتم الاعلان عنها

خبير نفطي لـ الوكيل : نرجح تثبيت أسعار المحروقات

وسم صحتنا أولوية يشعل تويتر

الثلاثاء، 30-03-2021 03:20 م

1870 إصابة

16 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

عغ
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 16 وفاة و1870 إصابة جديدة بكورونا، و2395 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 9 حالة وفاة في الضفة الغربية: (طولكرم 4، قلقيلية 2، نابلس 2، الخليل 1)، وتم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في مدينة القدس.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 42، طولكرم 118، جنين 192، قلقيلية 47، ضواحي القدس 22، أريحا والأغوار 22، نابلس 225، الخليل 188، سلفيت 32، بيت لحم 54، رام الله والبيرة 90"، قطاع غزة 785، مدينة القدس 53. 


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 47، طولكرم 214، جنين 191، قلقيلية 89، ضواحي القدس 53، أريحا والأغوار 18، نابلس 240، الخليل 520، سلفيت 63، بيت لحم 166، رام الله والبيرة 168"، قطاع غزة 300، مدينة القدس 326. 


وبينت أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 89.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت إلى وجود 213 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 68 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 694 مريضاً.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 73964، بينهم 7978 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
من

صاحب شركة سفر إيطالية يطلب إهداء جزيرة سردينيا شحنة من سبوتنيك V

screenshot-2021-01-10-at-13-06-36

على شكل رذاذ للأنف.. تركيا تطلق لقاحها المضاد لكورونا

cdf599d527d2377bc7d52cccde39d0ea4589af24d9672ec607ffb17867828d3c

ألمانيا تعتمد إجراءات أكثر صرامة على حدودها البرية

f10230126

ما هي علاقة فيتامين D بالوقاية من فيروس كورونا؟

54512756_401

'أسترازينيكا' تطلق اسما جديدا على لقاحها المضاد لسلالة كورونا الجديدة

اثيوبيا

إثيوبيا تنتظر استلام وثائق تسجيل سبوتنيك V

أخبار متعلقة
المغرب

المغرب : وفاة واحدة بكورونا في أدنى حصيلة يومية منذ عام

60456e694c59b73ec112985b

تونس.. 34 وفاة جديدة بكورونا

corona-world-fire

قائمة بالدول الأكثر تضررا من وباء كورونا بعدد الوفيات

6042a33c4c59b73fb01938dd

المكسيك ..712 وفاة جديدة بكورونا

e0101540-0813-4413-84ef-cc48920df2d1

فلسطين .. 18 وفاة جديدة بكورونا

603d85194c59b7583219cff3 (1)

كندا تنصح بتجنب استخدام لقاح أسترازينيكا لمن تجاوزوا 65 عاما