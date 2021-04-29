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الخميس، 29-04-2021 01:41 م

1051 إصابة

16 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

وز
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 16 وفاة، و1051 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1844 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 10 وفيات في الضفة: "طوباس 2، طولكرم 2، نابلس 3، الخليل 3"، وتم تسجيل 6 حالات وفاة في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 14، طولكرم 43، جنين 55، نابلس 89، قلقيلية 10، الخليل 51، سلفيت 9، رام الله والبيرة 41، ضواحي القدس 2، بيت لحم 10، أريحا والأغوار 4"، قطاع غزة 723.


وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 22، طولكرم 29، جنين 67، نابلس 125، قلقيلية 18، الخليل 71، سلفيت 15، رام الله والبيرة 69، ضواحي القدس 6، بيت لحم 13، أريحا والأغوار 5"، قطاع غزة 1404.


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.5%،  ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت الكيلة إلى وجود 147 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  370 مريضا.


وبشأن المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 255.662، بينهم 179.673  تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

 

 

 




 

 


 

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