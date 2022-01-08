السبت 08-01-2022
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السبت، 08-01-2022 01:38 م

16.5 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري-سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، 16.568 إصابة و796 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 16.735 إصابة و787 وفاة في اليوم السابق.

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وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا أن أكبر عدد من الإصابات اليومية المسجلة في آخر 24 ساعة يعود إلى العاصمة موسكو (3072 حالة) ومدينة سان بطرسبورغ (1376 حالة) ومقاطعة موسكو (1246 حالة).

وتماثل  20.449 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 22035 مريضا في اليوم السابق.


وأضاف المركز أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسجلة في روسيا منذ بداية الجائحة بلغ 10 ملايين و634.603 إصابة، من بينها 315.400 حالة وفاة و9 ملايين و666.161 حالة شفاء.


روسيا اليوم

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