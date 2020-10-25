16710 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الوكيل الاخباري- سجلت روسيا 16710 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في ثاني أكبر حصيلة يومية بعد أن تجاوز معدل الإصابات 17 ألفا يوم الجمعة، ليتخطى بذلك إجمالي الحالات 1,5 مليون.



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وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي اليوم الأحد، بأن مجموع الإصابات منذ بداية الوباء بلغ مليونا و513877، منها 26050 حالة وفاة، بعد تسجيل 229 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.



وأضاف المركز أن 7704 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليون و138552 شخصا.

المصدر: روسيا اليوم



