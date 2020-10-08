17 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

الوكيل الإخباري - أكد مدير مستشفى الأمير حمزة ، الدكتور ماجد نصير ، أن 17مصابا بفيروس كورونا تحت أجـــهزة التنفس الاصطناعي في المستشفى، حتى صباح اليوم الخميس.

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ولفت نصيــر، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المصابين في حالة حرجة ، ويتم متابعة حالتهم الصحية ، وفق البروتوكول الصحي المعتمد .

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