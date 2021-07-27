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الثلاثاء، 27-07-2021 07:51 ص

171 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء الاثنين، تسجيلها 5920 إصابة و171 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5920، مقابل 6535 في بيانات الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2.754 مليون حالة.


كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 171 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 108 الأحد، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 238595 شخصا، بنسبة فتك حوالي 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.


وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.


وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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